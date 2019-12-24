В Санкт-Петербурге в здании суда нашли тело обвиняемого по делу об изнасиловании

В Санкт-Петербурге в здании Фрунзенского районного суда найдено тело обвиняемого по делу об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как уточнили в пресс-службе, мужчину 1979 года рождения привезли в суд для продления ареста. Суд вынес решение о продлении на два месяца, а через некоторое время тело обвиняемого обнаружили в конвойном помещении с перерезанным горлом.

СК РФ начал доследственную проверку.