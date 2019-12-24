Последнего обвиняемого по «болотному делу» Дмитрия Бученкова заочно приговорили к двум с половиной годам колонии

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова заочно приговорила анархиста Дмитрия Бученкова к двум с половиной годам колонии по делу о «массовых беспорядках» 6 мая 2012 года. Об этом сообщает «Медиазона».

Срок зачли как отбытый — Бученков находился в СИЗО и под домашним арестом.

Процесс приостанавливали на два года: анархист находится в Литве, где он получил политическое убежище. Глава «Агоры» Павел Чиков указывал, что Бученков — последний обвиняемый по «болотному делу».

Анархиста признали виновным в применении насилия к полицейскому и участии в массовых беспорядках. Прокуратура просила для Бученкова восемь лет.

Бученкова задержали в декабре 2015-го. По версии следствия, 6 мая 2012 года на Болотной площади он бил полицейских, распылил перцовый баллончик и перевернул биотуалет. Бученков утверждает, что не был на Болотной, данные ГИБДД подтверждают, что 5 мая 2012-го его машина уехала из Москвы и вернулась 8 мая.

В 2017 году Бученков сбежал из-под домашнего ареста и уехал в Литву. По данным «Грани.ру», под домашним арестом он находился без электронного браслета.

Фигурантами «болотного дела» были 30 человек, большинство получили от двух с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы, 13 человек попали под амнистию. Последние осужденные вышли на свободу в 2017-м. Срок давности по делу истек в 2018-м.