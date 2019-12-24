На рязанца, уронившего буквы инсталляции «Рязань 2020», чтобы получилось слово «Язь», заявили в полицию

Полиция Рязани ищет человека, который специально уронил несколько букв инсталляции «Рязань 2020», сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД. Заявление о вандализме в полицию подала рязанская мэрия.

Как пишет progoro62.ru, надпись после этого превратилась в «Язь 2020».

Глава администрации Рязани Елена Сорокина опубликовала в фейсбуке видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как человек намеренно роняет несколько букв высотой в два своих роста. По словам Сорокиной, инсталляцию сломали «в очередной раз».

Надпись «Рязань 2020» установили в начале декабря. Через несколько дней после установки постамент, на котором стоят буквы, начал разваливаться, не выдержав веса забиравшихся на него детей и взрослых: его сделали из пенопласта, писал портал ya62.ru