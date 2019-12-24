Минфин предложил пересадить чиновников со служебных автомобилей на такси

Министерство финансов разработало предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников. Это подтвердил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», — сказал Силуанов.

Он отметил, что несколько лет назад на такси пытались пересадить чиновников Минфина, но тогда выяснилось, что использование агрегаторов стоит дороже, чем закупка служебных машин и наем водителей. С тех пор, по словам Силуанова, предложения агрегаторов стали более конкурентоспособными.

О том, что власти хотят снизить расходы на служебные машины для федеральных чиновников, первым сообщил анонимный телеграм-канал «Незыгарь». 23 декабря там был опубликован скриншот документа, в котором Минфину предлагалось проработать вопрос о запрете закрепления служебных машин за чиновниками, занимающих должности ниже руководителя структурного подразделения. Подлинность документа подтвердили два источника РБК.

Услугами такси уже пользуются сотрудники Минэкономразвития и Банка России. Кроме того, о намерении пересадить чиновников на такси заявляли главы Удмуртии, Пермского края и Белгородской области.