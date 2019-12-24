Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку. Киностудия много лет не может расплатиться с долгами

Совет директоров «Ленфильма» снял с должности гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина. Об этом сообщается на сайте Минкульта со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.

«Более семи лет работал совет директоров „Ленфильма“ в старом составе, работал менеджмент киностудии. Часть проблем, которые стояли перед студией, за это время были решены, но важная часть решена не была», — сказал Мединский.

В отставку Пичугина отправил обновленный совет директоров «Ленфильма». По словам источника РБК, он был избран несколько недель назад.

Вместо Пичугина будет назначен временный управляющий. Кто им станет, пока неизвестно. По словам Мединского, главная задача нового руководителя «Ленфильма» — погашение долгов киностудии.

«Ленфильм» был создан в 1914 году. После распада СССР у киностудии начались финансовые проблемы, из-за чего она стала продавать помещения. В октябре 2019 года налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма» из-за долга более чем в семь миллионов рублей. Кроме обязательств перед налоговой, «Ленфильм» должен полтора миллиарда рублей банку ВТБ.

Эдуард Пичугин стал генеральным директором «Ленфильма» в 2012 году. В ноябре 2019-го Союз кинематографистов Петербурга предложил его уволить из-за финансовых проблем студии. Коллектив «Ленфильма» выступил в поддержку директора, отметив, что тот «успешно отстаивает интересы студии» перед властями, кредиторами и представителями киноиндустрии.