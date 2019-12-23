В США в возрасте 88 лет умер духовный наставник и писатель Рам Дасс (настоящее имя — Ричард Альперт). Об этом сообщается в его официальном инстаграме.

Susan Ragan / AP / Scanpix / LETA

Альперт получил степень доктора психологии. В 1961-1963 годах, работая в Гарварде, он проводил эксперименты по употреблению психоделических наркотиков вместе с коллегой Тимоти Лири. Обоих в итоге уволили: Альперта за то, что он дал ЛСД студенту, Лири — за пропуски занятий. Позднее Альперт и Лири продолжили свои эксперименты вне стен университета.

В 1967 году Альперт отправился в Индию, где познакомился с различными духовными практиками и сменил имя на Рам Дасс (в переводе с санскрита «слуга Рамы»).

После возвращения в США он написал более десятка книг, посвященных духовному развитию. Самая известная из них — «Быть здесь и сейчас», выпущенная в 1971 году. Книга стала классикой эпохи и была продана тиражом в два миллиона копий.