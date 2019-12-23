Минобороны заключит новый контракт на поставку Ил-76 за 140 миллиардов рублей. Сумма останется той же, а самолетов будет меньше

Минобороны РФ планирует перезаключить долгосрочный контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, который был заключен в 2012 году и не был выполнен.

Общая сумма контракта останется прежней — около 140 миллиардов рублей, а число выпущенных самолетов сократится, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко ранее подтвердил, что будет заключен новый контракт, не приведя деталей.

Прежний контракт был рассчитан на производство 39 самолетов. Сейчас предполагается, что к 2027 году Минобороны получит 25-28 самолетов, включая , сказал источник газеты. До конца 2020 года ульяновский «Авиастар-СП» будет выпускать самолеты по старой цене, затем — по новой.

Контракт 2012 года был сорван из-за тяжелого финансового состояния «Авиастара», а также неверной оценки стоимости самолетов. В договоре была прописана цена 3,5 миллиарда рублей за судно, а реальная стоимость достигала 4,9 миллиарда рублей, говорит собеседник «Ведомостей» в авиапромышленности.