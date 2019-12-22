Умер модельер Эмануэль Унгаро

В Париже в возрасте 86 лет умер французский модельер Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на родственников кутюрье.

Pierre Guillaud / AFP / Scanpix / LETA

Эмануэль Унгаро начал карьеру в середине 1950-х и несколько лет работал ассистентом в ателье модельера Кристобаля Баленсиаги.

В 1965 году Унгаро открыл собственный модный дом. Пик его популярности пришелся на 1970-1980-е годы. Среди клиенток Унгаро были бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди и французская актриса Катрин Денев.

В середине 1990-х кутюрье продал контрольный пакет акций своей компании итальянскому бренду Salvatore Ferragamo. В 2005 году Унгаро ушел из моды.