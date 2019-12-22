Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются «очень проевропейским решением». Об этом немецкому изданию Bild заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

«15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент выражали обеспокоенность по поводу проекта. Наши европейские партнеры говорили, что США должны поддержать их усилия. Вот почему санкции являются очень проевропейским решением», — сказал Греннел.

Он добавил, что после введения санкций «весь день слышал благодарности от европейских дипломатов».

Газопровод «Северный поток — 2» позволит поставлять газ из России напрямую в Германию. Его строительство завершено на 92%. Власти Евросоюза называли газопровод угрозой ЕС и пытались ограничить контроль России над ним.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, предполагающий санкции против «Северного потока — 2». После этого швейцарская компания Allseas, трубоукладчик газопровода, приостановила работы на нем.

В Еврокомиссии заявили, что не одобряют санкции, которые затрагивают интересы легально работающих компаний Евросоюза. Правительство Германии назвало санкции США вмешательством во внутриевропейские дела.