На нефтехимическом заводе в Уфе произошел пожар

В здании завода «Уфа Нефтехим» произошел пожар, сообщает управление МЧС по Башкирии.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Загорелись 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

На данный момент возгорание локализовано. По предварительным данным, никто не пострадал. В Росприроднадзоре заявили, что вредные вещества, выделяющиеся при пожаре, не угрожают населению Уфы.

Обновлено. Пожарные погасили открытый огонь на заводе в Уфе, пишет «Интерфакс».