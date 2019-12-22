Католический орден «Легионеры Христа» признал насилие священников над 175 детьми

За 78 лет существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили сексуальное насилие над 175 несовершеннолетними. Об этом говорится в докладе на сайте «Легионеров Христа».

Подавляющее большинство жертв были мальчиками от 11 до 16 лет, которые учились в семинариях «Легионеров Христа».

По меньшей мере 60 из 175 пострадавших детей подверглись насилию со стороны основателя ордена Марсиаля Масиеля.

В общей сложности в насилии признаны виновными 33 священников ордена, 18 из которых до сих пор остаются среди «Легионеров Христа». Все они либо ограничены в служении, либо отстранены от него.

Консервативный католический орден «Легионеры Христа» был основан в 1941 году в Мексике. За время его существования священниками ордена стали более 1300 мужчин. Сейчас орден работает в 21 стране мира.

Орден много лет обвиняли в растлении малолетних. В 2006 году папа Бенедикт XVI отстранил от руководства орденом его основателя Марсиаля Масиеля и призвал его вести жизнь в молитве и покаянии. Марсиель умер в 2008 году.