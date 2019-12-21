В России повысят минимальные цены на водку до 230 рублей за пол-литра

Минимальная розничная цена на водку в России с 1 января 2020 года будет увеличена с 215 до 230 рублей за пол-литра. Соответствующий приказ Минфина размещен на портале правовых актов.

Помимо этого, будет увеличена минимальная цена на коньяк (с 388 до 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (с 307 до 315 рублей). Минфин также впервые с 2015 года повысил цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — до 57 рублей за литр.

Минимальные цены на некоторые виды алкогольной продукции устанавливаются с 2009 года. Предполагается, что они помогают бороться с дешевой контрафактной продукцией.