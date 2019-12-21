В Мурманской области подростки избили полицейских, сделавших им замечание из-за распития пива после дискотеки
В городе Апатиты Мурманской области группа подростков избила полицейских после дискотеки в местном дворце культуры.
Как рассказала администрация ДК, дежурный наряд полиции прибыл после сообщения о том, что дискотека закончилась и на улице ожидается скопление подростков. Прибывшие полицейские сделали замечание одному из них, который пил пиво и ругался матом, и потребовали пройти с ними. Завязалась потасовка, в результате которой один из полицейских получил сотрясение мозга, а второй — многочисленные ушибы головы.
Девять подростков были доставлены в отделение полиции прибывшими дополнительными нарядами ППС и Росгвардии.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следственного комитета России. Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жестко обошлись с их детьми.