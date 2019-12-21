В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

В порту мексиканского города Косумель столкнулись два круизных лайнера, сообщает Reuters.

Столкновение произошло, когда лайнер Carnival Glory совершал маневры, готовясь пришвартоваться в порту — своей передней частью он задел лайнер Carnival Legend. По словам одного из пассажиров лайнера, столкновение произошло в условиях сильного ветра.

Шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы. На мореходность лайнеров инцидент не повлиял.

Лайнер Carnival Legend вмещает около двух тысяч пассажиров, Carnival Glory — три тысячи.