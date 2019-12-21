Подрядчик «Газпрома» швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» на фоне вступления в силу нового оборонного бюджета США, содержащего санкции против российских газопроводов.

Как говорится в заявлении компании, работы приостановлены до получения «необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений» от американских властей.

Заявление компании было опубликовано за несколько часов до того, как президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. Уже после подписания Минфин США уточнил, что санкции вступают в силу немедленно.

Газопровод «Северный поток — 2» позволит поставлять газ из России напрямую в Германию. Сейчас его строительство завершено на 92%.

Сенат США принял новый оборонный бюджет 17 декабря. Помимо санкций против российских газопроводов, он включает в себя еще несколько мер «по сдерживанию агрессии» России: это военная помощь Украине на 300 миллионов долларов и запрет на поставку Турции истребителей F-35, связанный с покупкой Анкарой российских установок С-400.