Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги Алекса Лесли об Олеге Дерипаске и Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги Алекса Лесли (Александр Кириллов) «Go to Fish», в которой рассказывается о жизни модели (Анастасия Вашукевич) в Таиланде и конфликте с Олегом Дерипаской. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу издательства.

Гендиректор издательства Евгений Капьев сообщил РБК, что такое решение было принято после анализа «истории продаж предыдущих книг Лесли, различных рисков, а также коммерческого потенциала „Go to fish“».

Сам Лесли заявил изданию Baza, что на редактуре книга находилась три месяца, и за это время из нее были убраны упоминания Дерипаски — его фамилию везде заменили на слово «олигарх» или на символы «***».

Предпродажа книги «Go to Fish» на сайте «Эксмо» началась в сентябре, а в магазины первоначально книга должна была поступить еще 18 октября.

Издательство «Эксмо» ранее выпускало книгу Лесли «Охота на самца».