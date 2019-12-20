В больнице умер пострадавший в результате стрельбы на Лубянке

Сотрудник правоохранительных органов, получивший ранения в результате перестрелки на Лубянке, умер в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет.

Ранее сообщалось об одном погибшем на месте происшествия.

СК также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что стрельбу открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.