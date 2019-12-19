Во Флориде задержали еще одну китаянку, проникшую в поместье Трампа

Полиция Флориды задержала 56-летнюю гражданку Китая Цзин Лу за незаконное вторжение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Первыми китаянку заметили охранники поместья. Они попросили ее уйти, но женщина вернулась и начала фотографировать, после чего ее задержали, сообщает Miami Herald со ссылкой на полицию Палм-Бич. Полицейские установили, что у китаянки просрочена виза. Сейчас она под арестом.

Это второй случай за год, когда в резиденции Мар-а-Лаго задерживают граждан Китая. 30 марта на территорию проникла 33-летняя предпринимательница Чжан Юзцин. При задержании у женщины нашли несколько электронных устройств, из-за чего ее заподозрили в шпионаже. В итоге китаянку приговорили к восьми месяцам заключения за проникновение на территорию с ограниченным доступом и ложь агенту федеральной службы.