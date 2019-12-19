С 2020 года владельцев автомобилей обяжут наносить на кузов полицейскую маркировку, если заводские номера не читаются

С 1 января 2020 года автовладельцы в России будут должны за свой счет наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму машин, если заводские идентификационные номера не читаются, например, из-за коррозии, ремонта или подделки.

Как сообщает «Коммерсант», 12 декабря премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Его подлинность подтвердили в правительстве, вскоре документ опубликуют.

Маркировку обяжут наносить, если сотрудники ГИБДД не смогут прочесть заводской номер при проверке транспортного средства, например, при его регистрации.

Стоимость услуги неизвестна. Эксперты издания допустили, что это будет стоить от пяти до 20 тысяч рублей.

Ежегодно в России регистрируют восемь-десять тысяч случаев, когда идентификационный номер транспортного средства не читается.