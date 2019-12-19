Первая в мире плавучая атомная электростанция начала работать на Чукотке

На Чукотке начала работать единственная в мире плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», сообщает «Росатом».

«Академик Ломоносов»: плавучий атомный энергоблок Росатом

Генераторы станции подключили в городе Певеке.

«Академик Ломоносов» стал 11 атомной станцией в России, в дальнейшем он заменит Билибинскую АЭС, вывод которой из эксплуатации должны начать после запуска «Академика».

Две реакторные установки ПАТЭС способны обеспечить город с населением до ста тысяч человек. Станцию строили 13 лет на петербургском «Балтийском заводе», сообщала «Русская служба Би-би-си».

«Росатом» называет «Академик Ломоносов» первой и пока единственной плавучей АЭС в мире. Противник атомной энергетики, физик-ядерщик Андрей Ожаровский говорил, что первую такую АЭС построили в США в 1960-х. Речь идет о станции Sturgis на базе военного корабля, с 1967-го по 1976-й АЭС эксплуатировали военные, частично станция вырабатывала энергию и для гражданского населения.