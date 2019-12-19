МВД предложило разрешить полицейским изымать детей из семей

МВД предложило внести изменения в семейный кодекс, позволяющие полицейским изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью. Как заявил представитель МВД Станислав Колесник на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере, ведомство уже подготовило соответствующие поправки.

Представитель МВД подчеркнул, что органы опеки «работают только в рабочее время, с девяти до шести», а в остальное время на сообщения об угрозах детям реагируют сотрудники полиции. В случае экстренных ситуаций им зачастую, подчеркнул он, приходится действовать «на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности», чтобы обезопасить ребенка.

Сейчас изымать ребенка из семьи могут только сотрудники органов опеки. После изъятия в суд автоматически подается иск о лишении или ограничении родительских прав.

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