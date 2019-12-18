Администрация YouTube удалила видео футболиста и блогера об отношениях фанатов и правоохранительных органов.

Ролик «Фанат — не преступник» удалили из блога «Красава» «за нарушение условий использования YouTube», говорится в сообщении, опубликованном вместо записи. О каких нарушениях идет речь, пока неизвестно.

«Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов», — прокомментировал случившееся Евгений Савин. Вместо YouTube он опубликовал видео в ВК.

Евгений Савин запустил блог «Красава» летом 2018 года. Сейчас на него подписаны более 800 тысяч пользователей. Самый просматриваемый ролик получил 2,7 миллиона просмотров. Комментатор Василий Уткин называл Савина лучшим спортивным блогером 2019 года.

В декабре 2019 года полиция в Петербурге задержала около 200 болельщиков московского «Спартака» из-за продолжающегося конфликта фанатов и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. В знак протеста против полицейского произвола болельщики разных команд стали уходить с трибун стадионов.