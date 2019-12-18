Украина с 1 марта 2020 года запретит своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины меняет правила выезда граждан в Россию. С 1 марта 2020 года пересекать границу в сторону России можно будет только по заграничному паспорту. По внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, как сейчас, украинские граждане выезжать в Россию не смогут.

Такая мера, цитирует «Интерфакс-Украина» заявление премьер-министра Алексея Гончарука, позволит сократить время прохождения пограничного контроля.

При этом граждане Украины, возвращающиеся из России, по-прежнему могут предъявлять при въезде в страну как заграничные паспорта, так и внутренние паспорта и свидетельства о рождении, добавил Гончарук.

Между Россией и Украиной действует безвизовый режим. С 2014 года после кризиса на Украине и присоединения Крыма к РФ пограничный режим между двумя странами был ужесточен. В частности, с конца 2017 года Украина ввела биометрический контроль для россиян, пересекающих границу.