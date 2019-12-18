СК сообщил о террористическом сообществе в ИК-2 в Калмыкии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании террористического сообщества, действовавшего в исправительной колонии № 2 в Калмыкии.

Следствие считает, что террористическое сообщество не позднее 2013 года создал уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии. К нему примкнули более 100 осужденных.

В СК отметили, что администрация колонии за деньги оказывала покровительство участникам террористического сообщества. СК пообещал оценить действия сотрудников ФСИН.

По делу в настоящий момент проходят 22 человека. Восемь из них успели освободиться из колонии: пятеро задержаны, еще трое, как установил СК, были убиты ранее при задержании в Дагестане в 2014-2015 годах. Остальные подозреваемые сейчас находятся в местах лишения свободы. Следователи провели обыски в домах подозреваемых и их родственников, а также в служебном кабинете первого замглавы управления ФСИН в Калмыкии.

Информационно-аналитический центр «Сова» утверждает, что в 2019 году выросло количество уголовных дел по статье о пропаганде или оправдании терроризма, возбужденных против заключенных. Правозащитники отмечали, что «правомерность таких обвинений зачастую вызывает сомнения».

10 декабря по этой статье осудили заключенного из колонии в Тверской области. По версии следствия, он пытался сформировать среди осужденных «экстремистскую ячейку, придерживающуюся идеологии террора». Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.