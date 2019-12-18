Роскомнадзор заблокировал торрент-портал LostFilm.TV
Источник: Роскомсвобода
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Роскомнадзор внес в черный список сайтов торрент-портал LostFilm.TV. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
Блокировка произошла на основании решения Мосгорсуда по иску Warner Bros. из-за сериала «Супергерл».
До этого ЛостФильм уже не раз попадал в реестр отдельными ссылками, после чего был вынесен оттуда (видимо, после удаления спорного контента). Но в этот раз, когда в реестр запрещенных сайтов внесен уже весь домен, ЛостФильм вполне может оказаться под вечной блокировкой.
LostFilm.TV — один из наиболее популярных в России ресурсов, посвященных англоязычным сериалам. Он занимает 12 место в категории «Телевидение» среди пользователей Рунета по версии Liveinternet.