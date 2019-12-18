Роскомнадзор заблокировал торрент-портал LostFilm.TV

До этого ЛостФильм уже не раз попадал в реестр отдельными ссылками, после чего был вынесен оттуда (видимо, после удаления спорного контента). Но в этот раз, когда в реестр запрещенных сайтов внесен уже весь домен, ЛостФильм вполне может оказаться под вечной блокировкой.

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