Fiat Chrysler и Peugeot объявили о слиянии. Новый автоконцерн станет одним из крупнейших в мире

Автоконцерны Fiat Chrysler и , производящий Peugeot, объявили о слиянии, сообщает Reuters.

Сделку планируется закрыть в течение 12-15 месяцев. Какое название получит новая компания, пока не уточняется, но известно, что она станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире.

Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в 50 миллиардов евро.

Итало-американский концерн Fiat Chrysler является вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе, PSA — третьим.

Одна из первоочередных задач, которую предстоит решить объединенной компании, сокращение расходов на 3,7 миллиарда евро в год без закрытия заводов, отмечает Reuters.