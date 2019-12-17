Российские телеканалы потребовали от операторов связи прекратить транслировать свой эфир в интернете

Российские медиахолдинги направили операторам связи и кабельным операторам письма с требованием прекратить в конце декабря транслировать в интернете эфирные версии своих телеканалов. Об этом сообщают «Ведомости», изучившие копии писем.

Письма отправили эфирные каналы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», сообщили представители этих холдингов. При этом телеканал «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал» и НТВ (входит в «Газпром-медиа») таких писем не направляли, сообщили изданию сотрудники телекоммуникационных компаний.

Телеканалы требуют, чтобы операторы с 25 декабря 2019 года перестали показывать в собственных видеосервисах эфирные версии каналов, прерывали вещание и брали с абонентов деньги за доступ к интернет-версиям каналов.

С 1 февраля телеканалы предлагают использовать для онлайн-трансляций только платформу «Витрина ТВ», которую создали крупнейшие медиахолдинги. Если операторы откажутся, то с февраля они будут должны прекратить онлайн-вещание каналов.

По закону любая компания с вещательной лицензией, как указывают «Ведомости», обязана транслировать 20 общедоступных каналов своим абонентам. Часто операторы показывают телеэфир через интернет и свои видеосервисы. Телеканалы считают это нарушением, поскольку у них нет интернет-прав на часть контента, например, зарубежные сериалы.