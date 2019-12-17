МВД возбудило дело о пропаже 276 тонн взрывчатки с оборонного завода в Стерлитамаке

МВД возбудило уголовное дело о краже товарно-материальных ценностей с оборонного завода «Авангард» в Стерлитамаке. Как утверждает газета «Ведомости», дело касается пропажи 276 тонн взрывчатых отходов, направленных на утилизацию по военному подряду, но не сданных обратно Минобороны.

Хищения выявлены в период с ноября 2017-го по март 2019 года, когда гендиректором предприятия был Азгат Ибрагимов. Его уволили по распоряжению Минпромторга из-за убытков и долгов завода.

В министерстве подозревают, что пропавшие отходы были переработаны заводом в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы и впоследствии проданы.

Представитель Ибрагимова заявил газете, что все договоры предприятия по утилизации взрывчатых веществ неоднократно проверялись Минпромторгом, а незаконное уголовное преследование бывшего руководителя инспирировано новым руководством завода.