Франция оштрафовала Bloomberg на пять миллионов евро за публикацию ложной новости

Bloomberg оштрафовали во Франции на пять миллионов евро (5,6 миллиона долларов) за публикацию о компании на основе поддельного пресс-релиза. Об этом сообщает Bloomberg Law.

В 2016 году журналисты получили релиз об увольнении финансового директора Vinci и пересмотре финансовых показателей компании из-за ошибок. После публикации новости акции Vinci упали на 18%.

Релиз рассылали с выдуманного адреса, в письме была ссылка на поддельный сайт Vinci.

По мнению французского Управления по финансовым рынкам, агентство Bloomberg News должно было знать, что информация в пресс-релизе не настоящая. Агентство обжалует решение регулятора, передает Reuters.

«Нам жаль, что регулятор не нашел и не наказал виновного в обмане, а вместо этого решил привлечь к ответственности агентство, которое сделало все возможное, чтобы донести, как оказалось, достойную внимания информацию», — приводит агентство слова представителя Bloomberg News.