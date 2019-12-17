Члены красноярского избиркома, обвиняемые в подтасовке голосов, опубликовали извинения в газете. На последней полосе, рядом с судоку

Три члена избирательной комиссии, обвиняемые в фальсификациях на выборах в городской совет Красноярска в сентябре 2018 года, опубликовали извинения в муниципальной газете «Городские новости». На это обратила внимание «Тайга. Инфо».

Извинения размещены в номере газеты от 17 декабря, на последней полосе, под ответами на сканворд и слева от судоку.

«Мы, Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С… совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями», — сказано в сообщении.

Дело против Ирины Поповановой, Альбины Прошкиной и Анастасии Ахоян было возбуждено в октябре 2018-го, сейчас его рассматривает суд. Членов избиркома обвиняют в том, что они проставили по меньшей мере 11 фальшивых отметок о досрочном голосовании во время выборов в горсовет Красноярска. В округе, где работали обвиняемые, победил кандидат от «Единой России» Андрей Козкин.

Поправка. Первоначально в новости сообщалось, что извинения членов избиркома были опубликованы в газете «Красноярские новости». В действительности речь идет об издании «Городские новости» — это муниципальная газета Красноярска. «Медуза» приносит извинения за допущенную ошибку.