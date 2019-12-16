В России снова начали продавать автомобили Opel
Источник: ТАСС
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Концерн Peugeot Citroen начал продавать в России автомобили Opel, которых на российском рынке не было с 2015 года. О возобновлении продаж сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Opel.
Для заказа у автодилеров доступны микроавтобус Opel — Zafira Life и кроссовер Grandland X. В первой половине 2020 года в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
На opel.ru появилась заглушка с обещанием, что скоро на сайте появится «информация о бренде Opel в России». По данным whois.com, домен оплачен до 2020 года, последние действия с сайтом совершали 16 декабря 2019-го.
Прежний владелец Opel, американский концерн General Motors перестал выпускать в России автомобили этой марки в 2015-м. В том же году Opel полностью ушел из РФ.