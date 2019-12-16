В список 200 богатейших бизнесменов России, который составляет журнал Forbes, вошел новый участник — сооснователь Dating.com Group Дмитрий Волков.

Состояние Волкова, создавшего один из крупнейших в мире сервисов знакомств, журнал оценивает в 750 миллионов долларов.

Помимо проектов Dating.com и других сайтов знакомств — DateMyAge, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, AsianDate и Amolatina — Волков, отмечает Forbes, известен как инвестор. Он, в частности, вложился в приложение для распознавания музыки Shazam и сервис Patreon, который позволяет жертвовать деньги создателям контента. Издание оценивает вложения Волкова в венчурные фонды примерно в 50 миллионов долларов.

Подробнее о том, как Волков заработал 750 миллионов долларов, можно прочитать в статье Forbes.

Возглавляет список 200 богатейших бизнесменов России, составленный Forbes, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние издание оценивает в 24 миллиарда долларов.