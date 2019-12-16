В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу одного из лидеров нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха.

Зачем именно была раскопана могила, неясно — останки Гейдриха остались нетронутыми. В полиции полагают, что преступники действовали по наводке, так как на могиле не указано имени Гейдриха.

Гейдрих был одной из наиболее влиятельных фигур в руководстве нацистской Германии. Он координировал деятельность по борьбе с «внутренними врагами» государства и был одним из организаторов массового убийства евреев на территории Европы. Гейдрих был убит в Праге в 1942 году в результате покушения активистов чешского подполья Йозефа Габчика и Яна Кубиша, действовавших совместно с британскими спецслужбами.