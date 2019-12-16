Суд потребовал заблокировать трансляции английской Премьер-лиги на сайте «Матч ТВ» по иску Rambler. Но их там и так нет

Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке на 15 дней в качестве обеспечительной меры трансляций английской футбольной премьер-лиги на сайте телеканала «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав.

В течение следующих двух недель Rambler должен будет обратиться в суд с исковым заявлением.

Как отмечает The Bell, о каком именно контенте идет речь — неясно. В определении суда говорится о «прямых трансляциях футбольных матчей клубов Английской Футбольной Премьер-лиги в сезоне 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов», но сейчас на сайте «Матч ТВ» нет ни полных версий, ни даже фрагментов матчей АПЛ.

«Матч ТВ» владел правами на показ матчей АПЛ до конца сезона 2018/2019. После этого их перекупил принадлежащий «Рамблеру» онлайн-кинотеатр Okko.

Утром 16 декабря стало известно, что Rambler потребовал от стримингового сервиса Twitch 180 миллиардов рублей за распространение пиратских трансляций АПЛ на платформе. Российская компания также попросила суд заблокировать Twitch на территории РФ.