Русский музей в Петербурге снял с продажи шоколад со Сталиным, возмутивший посетителей

Русский музей в Санкт-Петербурге убрал из ассортимента кафе шоколад с изображением Иосифа Сталина после недовольства посетителей, передает «Говорит Москва».

«Арендаторы кафе закупили шоколад из серии „Лица России“. С музеем этот вопрос предварительно не согласовывался, поэтому было принято решение убрать их с продажи сейчас», — сказали радиостанции в пресс-службе музея.

Фотографию десерта 15 декабря выложил в фейсбуке пользователь Вадим Фиалко.

За сутки запись набрала свыше 350 репостов и больше 500 реакций. О шоколадках, «возмутивших петербуржцев», написали петербургские и федеральные СМИ.