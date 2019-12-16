Под Санкт-Петербургом в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия в частном доме в городе Гатчина Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, в доме проживает многодетная семья. Местное издание 47news.ru уточняет, что из дома были эвакуированы восемь детей, проживающий в доме мужчина — предположительно, их отец — задержан. Он представился «полковником ГРУ» и отказался разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов.

В доме были обнаружены винтовки и другое автоматическое оружие, а также бронежилеты ФСБ. Официально правоохранительные органы инцидент пока не комментировали.