Под Казанью задержали протестующих против строительства мусоросжигательного завода

Полиция потребовала свернуть палаточный лагерь, который устроили протестующие против строительства мусоросжигательного завода под Казанью. Начальник ОВД Зеленодольского района утром в понедельник потребовал ликвидировать лагерь в течение часа, сообщает ProKazan.

После того, как отведенный полицией срок истек, в лагере начались задержания. Как сообщила «МБХ медиа» активистка Вера Керпель, задержаны около 10 человек.

Начались задержания протестующих в палаточном лагере под Казанью Роман Шамсутдинов

«ОМОНа тут было раза в три больше, будут составлять протоколы. Меня принес ОМОН, два сотрудника в шлемах и масках. Требуют, чтобы я показывала им все свои вещи. Они ничего не объяснили. Без предупреждения взяли и потащили, ничего не сказали», — рассказала она.

По словам Керпель, на нее и других активистов собираются составить административный протокол об организации несанкционированного мероприятия.

Подъезды к лагерю протестующих, сообщил корреспондент ProKazan, перекрыты.

Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью организовали палаточный лагерь в начале декабря. Активисты пытаются блокировать работу строительной техники и требуют провести экологическую экспертизу проекта. Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 тысяч тонн планируется завершить в июле 2020 года.

Акции протеста против действующих мусорных полигонов, а также строительства новых свалок и мусоросжигательных заводов, проходят в разных регионах России. Наибольший резонанс получили акции протеста против строительства полигона в Шиесе, Архангельская область.