Московская Хельсинкская группа объявила сбор денег. Чтобы работать и дальше, ей нужно 1,8 миллиона рублей в год

Московская Хельсинкская группа ( ) объявила сбор денег для того, чтобы продолжать работать. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала исполнительный директор организации Светлана Астраханцева.

По ее словам, у МХГ «нет уверенности», что организация будет и дальше получать гранты от государства. Они оставались единственным источником финансирования после принятия закона об «иностранных агентах» в 2012 году.

«Мы, конечно, подали заявку на участие в новом грантовом президентском конкурсе, — приводит слова Астраханцевой сайт МХГ. — Но не до конца уверены, что та поддержка, которая была при жизни [главы МХГ] Людмилы Михайловны [Алексеевой], у правозащитной деятельности МХГ сохранится и в дальнейшем».

Для «минимального функционирования» МХГ нужно 1,8 миллиона рублей в год, сказано на сайте группы.

Раньше траты доходили до семи миллионов рублей, но с декабря организация не продлила контракты 11 сотрудникам. Теперь деньги нужны на зарплату только двоим, а также на налоги и хозяйственную деятельность, пояснили в МХГ.