Mail.ru запустит конкурента YouTube

Компания Mail.ru Group запустит в 2020 году собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор холдинга Борис Добродеев.

Название будущего сервиса он не раскрыл. По словам Добродеева, это будет не «лобовой» конкурент YouTube. «Мы сделаем сервис на свой лад», — отметил он.

Компании Mail.ru Group принадлежат одноименные портал и почтовый сервис, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», мессенджеры ICQ и TamTam, сервисы «Юла», YouDrive, Delivery Club и другие.