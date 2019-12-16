«Досадный технический брак». Организаторы музыкальной премии объяснили, как из песни в эфире «России 1» пропало слово «протесты»
Источник: РИА Новости
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Песню «Люди на эскалаторах», прозвучавшую на музыкальной премии «Виктория», частично заглушили в телеэфире из-за технического брака. Об этом РИА Новости заявил режиссер концерта Андрей Болтенко.
«Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны», — сказал он.
Ранее группа «Би-2» сообщила, что во время телетрансляции на канале «Россия 1» в композиции «Люди на эскалаторах» их сайд-проекта «Куртки Кобейна» было вырезано слово «протесты».
На телеканале по этому поводу заявляли, что получили такую версию от организаторов премии «Виктория» и никаких вмешательств в материал не производили.