Владелец Nginx счел претензии к веб-серверу бессмысленными

Претензии к российской компании Nginx бессмысленны, сказано в сообщении владельца стартапа, американской F5 Networks, поступившем в редакцию «Медузы».

При обыске в Nginx 12 декабря силовики «очевидно, искали свидетельства, связанные со спором об интеллектуальной собственности, в котором F5 сейчас не участвует», отметили в компании.

«После указанных событий мы приняли меры для безопасности основных сборок для Nginx, Nginx Plus, Nginx WAF и Nginx Unit — все они хранятся на серверах за пределами России. Другие продукты в России не разрабатываются», — сказали в F5, уточнив, что никто из сотрудников московского офиса Nginx не задержан и не находится под арестом.

Nginx — один из крупнейших веб-серверов, по данным на декабрь 2019 года он обслуживает почти 26% самых нагруженных сайтов, в том числе серверы российских «Яндекс», «ВКонтакте», Mail.Ru, Rambler.

Сервер в 2002 году создали работавшие на тот момент в Rambler программисты Игорь Сысоев и Максим Коновалов. Rambler Group 12 декабря сообщила, что права на веб-сервер принадлежат ей, в тот же день в московском офисе Nginx прошел обыск.

F5 купила компанию Nginx за 670 миллионов долларов в марте 2019 года.