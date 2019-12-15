«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2»

Обновлено. Телеканал «Россия 1» получил телеверсию от организаторов премии «Виктория» и «никаких вмешательств в материал не производил», сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Би-2» «Люди на эскалаторах», которую музыканты сыграли на вручении музыкальной премии «Виктория».

Внимание на это обратил «Дождь»;

В оригинале в песне звучат слова «Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты /Юношей в пуловерах».