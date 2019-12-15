Экс-прокурора из Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве следователя

Бывшего прокурора Затеречного района города Владикавказа Ольгу Швецову задержали по подозрению в заказном убийстве московского следователя, сообщает СК.

Швецову задержали в рамках дела преступного сообщества, предположительно, возглавляемого Асланом Гагиевым, которого обвиняют в причастности к десяткам заказных убийств.

По версии следствия, в 2012 году Швецова на встрече с Гагиевым «заказала» убийство бывшего мужа сестры Александра Леонова — следователя Московского межрегионального управления на транспорте.

Причиной «заказа» стали «неприязненные отношения» с Леоновым из-за развода с сестрой прокурора, уточнили в СК. Леонова убили 12 сентября 2012-го.

Аслана Гагиева экстрадировали из Австрии в 2018 году. По версии следствия, в 2004 году Гагиев создал преступную группировку из 40 человек. Гагиева обвиняют в причастности к 60 убийствам, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева.

Около 20 человек из группировки Гагиева уже получили длительные сроки лишения свободы, двое — пожизненное заключение.