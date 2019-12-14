Двоих журналистов НТВ не пустили на Украину

Государственная пограничная служба Украины за два дня не пустила в страну двоих журналистов телеканала НТВ.

Как сообщается на сайте службы, утром 14 декабря в киевском аэропорту «Борисполь» задержали «журналистку одного из российских телеканалов». На НТВ уточнили, что это корреспондентка телеканала Александра Тонких. Ей запретили въезжать на Украину в течение трех лет из-за того, что, по данным пограничников, ранее она посещала Крым.

13 декабря на Украину не пустили корреспондента НТВ Сергея Савина из-за того, что он «не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания» в стране.