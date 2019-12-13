На Варшавском шоссе загорелся склад с тканями. Площадь пожара сравнима с размерами футбольного поля, в тушении участвуют вертолеты, туда едет поезд

В промзоне на юге Москвы в районе Чертаново Центральное произошел крупный пожар.

Возгорание произошло около 12 часов дня. На складах произошло несколько взрывов газовых баллонов, обрушилась кровля на площади около 300 квадратных метров. Общая площадь возгорания достигла 7 тысяч квадратных метров — это примерно соответствует размеру футбольного поля.

В тушении огня задействованы более 220 сотрудников МЧС и более 70 единиц техники, в том числе два вертолета. На место происшествия выехали пожарный поезд и замминистра МЧС Илья Денисов.

В результате пожара пострадал один сотрудник МЧС. В 15:02 ведомство отчиталось о локализации возгорания.