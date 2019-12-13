Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.
Документ обязывает организаторов спортивных мероприятий направлять средства от реализации пива на финансирование развития профессионального и детско-юношеского спорта, сообщает «Интерфакс».
Ранее инициативу о возвращении продаж пива поддержало правительство РФ и руководство футбольных клубов.
Предполагается, что ко второму чтению в законопроект внесут поправки, распространяющие разрешение на продажу пива на все другие виды спорта.
Законопроект о продаже пива на стадионах был внесен в Думу в июле. Его авторы ссылались на то, что пиво продается на матчах во многих европейских странах.
Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года. При этом пиво продавалось во время Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года — это было обязательным условием ФИФА для проведения турниров, и в законодательство вносили специальные поправки.