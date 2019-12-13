Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах.

Документ обязывает организаторов спортивных мероприятий направлять средства от реализации пива на финансирование развития профессионального и детско-юношеского спорта, сообщает «Интерфакс».

Ранее инициативу о возвращении продаж пива поддержало правительство РФ и руководство футбольных клубов.

Предполагается, что ко второму чтению в законопроект внесут поправки, распространяющие разрешение на продажу пива на все другие виды спорта.

Законопроект о продаже пива на стадионах был внесен в Думу в июле. Его авторы ссылались на то, что пиво продается на матчах во многих европейских странах.

Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года. При этом пиво продавалось во время Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года — это было обязательным условием ФИФА для проведения турниров, и в законодательство вносили специальные поправки.

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