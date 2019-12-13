Фотограф из Сургута отсудил у лейбла Тимати Black Star 70 тысяч рублей

Басманный суд Москвы взыскал с музыкального лейбла 70 тысяч рублей в пользу фотографа из Сургута Михаила Батенева за незаконное использование его фотоснимка. Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат лейбла Сергей Жорин.

Батенев подавал иск на пять миллионов рублей из-за того, что Black Star без его ведома поместил принадлежащую ему фотографию на обложку песни исполнителя Pabl.A.

Суд удовлетворил иск частично, лейбл обжалует это решение, поскольку, по словам Жорина, авторство Батенева не доказано.