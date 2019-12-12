Журналист «Вечерней Москвы» умер от разрыва артерии после операции. Следственный комитет начал проверку

СК начал доследственную проверку по факту смерти заместителя редактора отдела спецкоров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова.

Журналист умер в ночь на четверг, 12 декабря. За три дня до этого его выписали из больницы после операции. 10 декабря Виноградов написал в фейсбуке, что дома у него открылось кровотечение, после чего он вызвал скорую помощь — приехавшие фельдшеры наложили ему повязку и уехали, порекомендовав приложить к месту кровотечения замороженную курицу. 11 декабря другая бригада из-за обнаруженного нагноения доставила Виноградова в больницу, где он умер.

Департамент здравоохранения Москвы также начал ведомственную проверку. В департаменте подчеркнули, что при помещении в больницу кровотечения у Виноградова не было и что его состояние резко ухудшилось уже в приемном покое, предположительно, из-за разрыва бедренной артерии.