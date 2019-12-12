YouTube начнет удалять видео, содержащие скрытые угрозы

YouTube начнет удалять видео и комментарии, которые содержат не только прямые, но и скрытые угрозы кому-либо. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

Речь идет о контенте, который имитирует физическое насилие или предполагает, что оно может произойти. Как отмечает The Verge, под запрет, в частности, попадут ролики, в которых кого-либо обсуждают, размахивая оружием, или заменяют лицо жертвы убийства в видеоигре лицом оппонента.

Комментарии и видео такого содержания будут удалены. Если подобные ролики будут появляться на канале регулярно, канал могут лишить доступа к программе монетизации, а в дальнейшем заблокировать.

Аналогичные правила будут распространяться на ролики и комментарии, которые умышленно оскорбляют кого-либо на основании расы, гендера или сексуальной ориентации. Это касается оскорблений как частных, так и публичных персон, например, видеоблогеров и политиков.

Летом 2019 года политика YouTube подверглась критике в США после того, как журналист издания Vox Карлос Маза рассказал, что ютьюб-блогер правых взглядов Стивен Краудер годами отпускает оскорбительные комментарии о его сексуальности и национальности. YouTube заявил, что высказывания Краудера не нарушают политику соцсети, но на фоне критики лишил его доступа к программе монетизации и пообещал пересмотреть правила.