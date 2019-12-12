Кредиторы Гусинского потребовали с НТВ и ВГТРК восемь миллиардов рублей за «Ментовские войны» и «Тайны следствия»

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иски кредиторов Владимира Гусинского к ВГТРК и НТВ на общую сумму почти 8 миллиардов рублей за показ сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия». Об этом «Медузе» сообщил юрист Тимур Асхадуллин.

В рамках дела о банкротстве ООО «Форвард-Фильм», одной из компаний медиагруппы Гусинского, с ВГТРК требуют взыскать 657,6 миллиона рублей, с НТВ — 112,8 миллиона долларов США.

По мнению истцов, телекомпании незаконно «вывели» права на сериалы и платежи за их показы на швейцарскую фирму «Нью Сенчури Дистрибьюшн Гмбх». «В результате российская компания ООО „Форвард-Фильм“, которая произвела сериалы и приняла на себя все обязательства перед кредиторами и поставщиками, не получила оплаты от НТВ и осталась без прав на показ сериалов», — утверждают истцы.

В итоге, по их мнению, Гусинский получил «от телеканалов деньги за показ сериалов, производство которых не оплатил».